Регламент Национального репозитария академических текстов вынесут на общественное обсуждение

До 10 октября с.г. Министерство образования и науки Украины планирует доработать положения Регламента Национального репозитария и опубликовать текст документа для общественного обсуждения. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы МОН.
Регламент определяет порядок работы ресурсов и все технические и правовые условия их использования: процедуру наполнения репозитария академическими текстами, порядок их хранения, вопрос авторских прав, доступа участников и других лиц и т.д.
Национальный репозитарий должен стать платформой для свободного обмена научной информацией, основой для развития научного потенциала Украины, инструментом установления академической добропорядочности в научной среде.
Напомним, что решение о создании Национального репозитария было принято правительством летом 2016 года, 19 июля 2017 года Кабмин утвердил Положение о Национальном репозитарие.
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