Сегодня 20 сентября 2017 года, 17:53

II International Compliance Forum: юристы обсудили особенности комплаенса в энергетике и вопросы спецконфискации

В рамках II International Compliance Forum продолжается сессия «Индустрии высокого риска», модератором которой выступает советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann Татьяна Харебава.

Старший советник, руководитель юридического направления «КПМГ-Украина» Юрий Кацер уделил внимание новому рынку электроэнергии и рисках для игроков рынка. Модератор задала спикеру вопрос: «Насколько новый закон станет достаточной гарантией от злоупотребления?». По словам г-на Кацера, закон писался с привлечением самых заинтересованных сторон. Новые требования к корпоративному управлению предусматривают разделение разных функций. Для юристов будет много работы: «Для юристов – это плюс, а для бизнеса – минус».

Компании в сфере Oil & Gas более склонны к взяточничеству по версии Transparency International. Энергетические ресурсы сосредоточены в тех странах, где риск коррупции намного выше. Об этом заявил юрисконсульт компании «БиПи» (регион Азербайджан, Грузия, Турция) Тогрул Ахмедов. Сегодня активность международных антикоррупционных организаций намного выше. Показательным кейсом является дело французской компании Total, которая готовила выход на рынок Ирана. Одним из примеров коммерческой коррупции является манипулирование в процессе тендеров (в т.ч. торговля информацией). Другие области риска: аутсорс процесс закупок, таможенное оформление, разрешения и лицензии. Элементы эффективной комлаенс политики: пропорциональные рискам процедуры, выделение достаточных ресурсов, четкость распределения ролей, due-dilligance. На вопрос из зала г-н Ахмедов уточнил, что уровень коррупции в странах связан с рядом факторов. Однако минимальное вмешательство государства в экономику еще не гарантирует отсутствия коррупции. Важен также уровень правовой культуры. Наименее распространена коррупция в Скандинавских странах, хотя там существует сильное регулирование.

Завершающим стал доклад руководителя практики уголовного права ЮФ Integrites Владимира Рудниченко на тему специальной конфискации. Приговор может стать существенным препятствием для развития бизнеса. 95,7% санкций статей Особой части УК предусматривают возможность спецконфискации. Раньше спецконфискация присутствовала только в ряде специфических преступлений (в т.ч. коррупционных). В то же время апелляционные суды в последнее время более принципиально реагируют на процессуальные нарушения.