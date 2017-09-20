Для участников АТО и переселенцев упрощены процедуры получения госпомощи по программе доступного жилья

Правительством принято постановление, направленное на решение проблемы обеспечения доступным жильем участников АТО и внутренне перемещенных лиц. Для этих категорий упростили процедуры получения государственной помощи по программе «Доступное жилье».
Откорректирован порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по уплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц и 30% для других категорий населения.
Также право на государственную поддержку получат не только граждане, находящиеся на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья, либо имеют в собственности жилплощадь, не превышающую 13,65 кв.м.
Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.
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