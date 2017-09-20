Сегодня 20 сентября 2017 года, 17:53

II International Compliance Forum: имплементацией стандарта ISO 37001 должен заниматься топ-менеджмент, - Анар Каримов, партнер Ekvita

О построении культуры integrity в компании в ходе секции «Трансграничная ответственность бизнеса» II International Compliance Forum рассказал партнер Ekvita Анар Каримов (Азербайджан). По его словам, масштабы взяточничества расширяются. Именно поэтому в прошлом году был внедрен новый международный стандарт ISO 37001, который призван помочь компаниям внедрить систему менеджмента противодействия коррупции.

Если говорить о построении культуры integrity в процессе комплаенса, то проблема взяточничества вызывает большие вопросы. Компаниям важно понять, насколько глубоко данный стандарт будет внедряться. ISO предполагает, что любая организация до внедрения стандарта в комплаенс систему должна провести предварительную оценку своих рисков и в зависимости от оценки рисков составлять и выстраивать свою комплаенс-систему.

Также Анар Каримов заострил внимание на том, что основной меседж должен исходить от руководства компании организации. Это может быть какой-то орган, который занимается построением комплаенс-системы. В первую очередь этот орган должен выстраивать общую стратегию борьбы со взяточничеством, выделять на это бюджет, ресурсы и стать последней инстанцией, куда будет рапортировать менеджмент, комплаенс-офицер. Имплементацией стандарта должен заниматься топ-менеджмент.