О построении культуры integrity в компании в ходе секции «Трансграничная ответственность бизнеса» II International Compliance Forum рассказал партнер Ekvita Анар Каримов (Азербайджан). По его словам, масштабы взяточничества расширяются. Именно поэтому в прошлом году был внедрен новый международный стандарт ISO 37001, который призван помочь компаниям внедрить систему менеджмента противодействия коррупции.
Если говорить о построении культуры integrity в процессе комплаенса, то проблема взяточничества вызывает большие вопросы. Компаниям важно понять, насколько глубоко данный стандарт будет внедряться. ISO предполагает, что любая организация до внедрения стандарта в комплаенс систему должна провести предварительную оценку своих рисков и в зависимости от оценки рисков составлять и выстраивать свою комплаенс-систему.
Также Анар Каримов заострил внимание на том, что основной меседж должен исходить от руководства компании организации. Это может быть какой-то орган, который занимается построением комплаенс-системы. В первую очередь этот орган должен выстраивать общую стратегию борьбы со взяточничеством, выделять на это бюджет, ресурсы и стать последней инстанцией, куда будет рапортировать менеджмент, комплаенс-офицер. Имплементацией стандарта должен заниматься топ-менеджмент.
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