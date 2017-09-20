Сегодня 20 сентября 2017 года, 17:53

Эксперты II International Compliance Forum рассказали, что сподвигнет бизнес к соблюдению правил

Начала работу сессия «Индустрии высокого риска» в рамках II International Compliance Forum, которую модерирует Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann.

С докладом выступил замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Он напомнил о кибератаке перед Днем Конституции и неэффективности реагирования государства . Вал звонков в первый день припал на Мининформполитики, хотя киберзащита – не основной профиль данного ведомства. Первой реакцией государства стал пост в Facebook вице-премьера Валерия Розенко, который в шутливой форме сообщил о кибератаке на компьютеры правительства, что только усилило панику. Удовлетворительно себя повели сотрудники Госспецсвязи: они устраивали семинары по информбезопасности.

Способом повышения надежности защиты является создание подразделений в бизнес-среде, которые смогут давать анализ надежности систем защиты определенных предприятий. Речь идет о т.н. CERT – computer emergency response team. Они станут основой осуществления регулирования в корпоративном секторе. «Монополия государства в контроле – это не всегда хорошо», - заявил замминистра.

Имеет ли право Украина зафиксировать ущерб от кибератаки и ответить конвенциональными средствами, например, оружием? Следует обратить внимание на такой документ, как Tallin Manual: эта наработка эстонских специалистов может помочь дать ответ на вопрос. По словам г-на Золотухина, Министерство исходит из приоритета борьбы не только с кибернетической опасностью, но и информационной. Если перове понятие включает технические аспекты, то второе учитывает репутационные. Целью вирусной атаки часто является последующее внедрение компрометирующей и другой негативной информации.

Тему антимонопольного комплаенса в сегменте потребительских товаров осветила управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина» Анна Жарова. Мешает внедрению передовых правил, по ее словам, ментальность. Украинский бизнес не всегда относится к правилам серьезно. Нужно так строить отношения внутри компании с комплаенс-офицером, чтобы сотрудники видели в нем не «полицейского», а защитника и человека, которому хочется доверять. Также она отметила, что пока наличие комплаенс-программ не смягчает ответственность компании перед АМКУ. Хотя подобные месседжи в пользу бизнеса уже озвучиваются Комитетом.