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Процессуальные изменения: 20 сентября парламент рассмотрел ряд правок в ГПК

20 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

20 сентября на утреннем пленарном заседании Верховного Совета Украины продолжалось рассмотрение поправок к проекту Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты ( № 6232).

На момент завершения заседания рассмотрено 1110 поправок в Гражданский процессуальный кодекс.

Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании - в четверг, 21 сентября.

Напомним, что второе чтение законопроекта было начато еще 7 сентября. Согласно Регламенту Верховного Совета рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, при этом не разрешается прерываться на рассмотрение других вопросов.

Андрей Парубий предлагал продлить сегодняшнее заседание до окончательного рассмотрения законопроекта № 6232, но предложение спикера не собрало необходимого количества голосов парламентариев.

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