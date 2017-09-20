Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 сентября 2017 года, 17:53

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В системе e-Health заработала регистрация врачей первичного звена и пациентов

20 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Электронная система здравоохранения e-Health заработала в тестовом режиме. С сегодняшнего дня врачи первичного звена смогут регистрироваться в системе и регистрировать декларации своих пациентов. Этот этап развития e-Health позволит внедрить первый из шагов реформы финансирования медицины - принцип «деньги ходят за пациентом».

Система e-Health будет работать в тестовом режиме до апреля 2018 года. В течение этого периода регистрация в e-Health происходит на добровольной основе. Согласно законопроектам № 6327 и № 6604, принятие которых планируется в ближайшее время, с 1 августа 2018 года оплата услуг врачей будет осуществляться в соответствии с количеством деклараций, зарегистрированных в системе.

Регистрации медицинских учреждений в e-Health главные врачи начали в июне. В течение трех месяцев к системе подключились 8 медицинских информационных систем для доступа к центральному компоненту системы. Презентации системы для врачей прошли в Виннице, Харькове, Полтаве, Сумах, Краматорске, Николаеве, Белой Церкви, Кропивницком и Киеве. Поэтому сегодня врачи 367 учреждений первичной медицинской помощи, внесенных в e-Health, могут начать регистрироваться сами и вносить в систему декларации своих пациентов.

Кроме регистрации врачей и деклараций пациентов, система e-Health уже на протяжении этой осенью предложит врачам первичного звена электронный инструмент поддержки программы «Доступные лекарства».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1030) от 19/09/17 Свежий номер

Международные отношения

№ 38 (1030)
Документы и аналитика

Старый том

Отрасли практики

Бремя надежд

Судебная практика

Выжать сроки

Тема номера:

Удаленная работа

Архив голосованийVox Populi

Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?

Два-три месяца

Полгода

Год

Два года

ВС их никогда не рассмотрит

Затрудняюсь ответить

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом