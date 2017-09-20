Сегодня 20 сентября 2017 года, 17:53

В системе e-Health заработала регистрация врачей первичного звена и пациентов

Электронная система здравоохранения e-Health заработала в тестовом режиме. С сегодняшнего дня врачи первичного звена смогут регистрироваться в системе и регистрировать декларации своих пациентов. Этот этап развития e-Health позволит внедрить первый из шагов реформы финансирования медицины - принцип «деньги ходят за пациентом».

Система e-Health будет работать в тестовом режиме до апреля 2018 года. В течение этого периода регистрация в e-Health происходит на добровольной основе. Согласно законопроектам № 6327 и № 6604, принятие которых планируется в ближайшее время, с 1 августа 2018 года оплата услуг врачей будет осуществляться в соответствии с количеством деклараций, зарегистрированных в системе.

Регистрации медицинских учреждений в e-Health главные врачи начали в июне. В течение трех месяцев к системе подключились 8 медицинских информационных систем для доступа к центральному компоненту системы. Презентации системы для врачей прошли в Виннице, Харькове, Полтаве, Сумах, Краматорске, Николаеве, Белой Церкви, Кропивницком и Киеве. Поэтому сегодня врачи 367 учреждений первичной медицинской помощи, внесенных в e-Health, могут начать регистрироваться сами и вносить в систему декларации своих пациентов.

Кроме регистрации врачей и деклараций пациентов, система e-Health уже на протяжении этой осенью предложит врачам первичного звена электронный инструмент поддержки программы «Доступные лекарства».