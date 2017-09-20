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Ольга Лукьянова (группа компаний «Хенкель Украина») рассказала, как разобраться в комплаенсе и «остаться в живых»

20 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

II International Compliance Forum продолжает работу. Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина», провела мастер-класс, в ходе которого продемонстрировала участникам Форума, как помочь сотрудникам компании разобраться в «дебрях» комплаенса и объяснить важность комплаенса в ежедневной работе каждого.

Четыре интерактивных блиц-тренинга проиллюстрировали основные формы обучения сотрудников «Хенкель Украина», а также разнообразные подходы к подаче учебного материала.

Первый пример был основан на кейсе по регулированию розничных цен. Г-жа Лукьянова прокомментировала результаты интерактивного опроса и показала в какой форме ведется диалог с сотрудниками компании в формате «1 to 1»

Второй блиц-тренинг – в формате «самостоятельного обучения» (которое должны проходит все менеджеры компании) был посвящен согласованным действиям. В ходе подобного тренинга отрабатываются алгоритмы надлежащего поведения в ситуациях, содержащих риски нарушений.

Третий блиц-тренинг «обучение с тренером» касался злоупотребления доминирующим положением на рынке. «Если вы заметили доминирующее положение – сообщите комплаенс-офицеру», — призывала анимированная иллюстрация тренинга. Г-жа Лукьянова совместно с Владимиром Саенко, сыгравшим роль руководителя промышленной компании, детально обсудили, в каких случаях компания занимает доминирующее положение на рынке, какие существуют подводные камни и какие есть возможности правомерного поведения.

Завершил мастер класс блиц-тренинг «Онлайн (для менеджеров)». Все менеджеры компании обязаны регулярно проходить онлайн тестирование, в ходе которого выявляется уровень осведомленности в вопросах комплаенс и какие знания нужно «подтянуть». Особенности тренинга был продемонстрированы на примере ситуации «Общение в Ассоциациях».

Перечень тренингов, используемых в «Хенкель» этим не ограничивается. Также практикуются вводные и личные тренинги, инструктажи, симуляция проверок АМКУ, регулярные информационные рассылки. «Комплаенс это комплекс мер, все то, что позволит вам оставаться в правовом поле» – резюмировала Ольга Лукьянова.

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