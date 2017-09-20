Сегодня 20 сентября 2017 года, 14:51

Развитие комплаенс в условиях украинского рынка обсудили на II International Compliance Forum

II International Compliance Forum продолжает работу. Украинские реалии выявления и устранения комплаенс-рисков, а также практику расследования комплаенс-нарушений участникам Форума презентовали руководитель практики фармацевтики и здравоохранения PwC Legal Александр Пшенишнюк, управляющий партнер Gryphon Investment Consulting Group Елена Линник, руководитель группы по юридическим вопросам Кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF T.O.V. Григорий Ситенко, руководитель практики защиты бизнеса ЮФ GOLAW Игорь Винницкий и Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl. Модерировала дискуссию Светлана Хеда, cоветник, руководитель практики трудового права и комплаенса, руководитель антикоррупционного направления ЮФ Sayenko Kharenko. Она высказала уверенность, что по итогам сессии каждый вынесет для себя хотя бы одну полезную идею.

Г-н Пшенишнюк говорил о выявлении и устранении комплаенс-рисков в контексте Due-diligenсe контрагентов как предпосылке построения надежных и доверительных отношений с бизнес-партнерами. «Такие вещи как комплаенс безвозвратно вошли в нашу жизнь», — подчеркнул докладчик. А одной из тенденций он назвал появление отдельной позиции комплаенс-офицера во все большем количестве компаний.

Григорий Ситенко поделится алгоритмами построения комплаенс-функции в компании, налаживания ее взаимодействия с другими структурными подразделениями, адаптации глобальных программ к специфическим условиям конкретных государств. Оптимальными он назвал модели, при которых комплаенс-функция осуществляется отдельным должностным лицом, либо получена юридическому департаменту компании.

Елена Линник рассказала о том, чем комплаенс отличается от других способов выявления и предотвращения рисков и нарушений. Она подчеркнула, что комплаенс в нынешних условиях становится стратегическим элементом системы управления бизнесом. А говоря о расследовании комплаенс-нарушений г-жа Линник обратили внимание, что комплексная проверка бизнеса должна включать анализ правового (корпоративный комплаенс) и финансового блоков, ІТ-безопасности и регуляторных стандартов (регуляторный комплаенс). На основании полученных сведений проводится оценка рисков, а на завершающей стадии происходит внедрение системы комплаенс-контроля.

Опытом внутренних расследований, но в контексте уже состоявшихся нарушений поделился Игорь Винницкий. Он в частности рассказал, как организовать систему внутренних проверок, кого к этому следует привлечь, что проверять, как работать с учредителями, топ-менеджментом, отдельными структурными подразделениями компании, и что собственно делать с полученной информацией.

В завершение сессии выступил Даниил Глоба. Его доклад был посвящен практическим аспектам выявления рисков в сфере публичных закупок.