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Утверждена численность осеннего призыва на срочную службу

20 сентября 2017 года Источник:Интерфакс-Украина

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года. В армию пойдут 10 тысяч 460 человек, на эти цели выделяется 34,4 млн грн.

Из общего числа призывников 6,36 тыс. человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 3,5 тыс. - в Национальную гвардию и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение осеннего призыва Кабмин выделил 34,446 млн грн, из которых 20,9 млн грн - на проведение призыва в ВСУ, 11,5 млн грн - в Нацгвардию и 1,97 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 293,13 грн, из них: 3,2 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

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