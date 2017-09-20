Руководители областей проверят общественные объекты на соблюдение правил безопасности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителям областей проверить все общественные объекты, прежде всего места пребывания детей и стариков, на предмет соблюдения правил безопасности. Такое поручение продиктовано необходимостью недопущения в будущем ситуации, которая произошла в Одессе, когда в детском лагере «Виктория» в результате пожара погибли дети.
Глава правительства подчеркнул: недопустима ситуация, когда халатность, беспомощность и злоупотребления приводят к потерям жизней, а существующий в Украине мораторий на проверки - «это не повод для злоупотреблений».
«Сегодня мы примем решение - проверить все объекты ... У нас нет самоцели штрафовать. Задача - обеспечить надлежащий уровень безопасности », - сказал Владимир Гройсман.
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