Кабмин одобрил концепцию развития e-управления

Кабинет министров Украины на своем заседании 20 сентября одобрил Концепцию развития электронного управления до 2020 года. Представляя соответствующее решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что ИТ-сектор - это одна из точек роста экономики Украины, а переход государства на е-технологии - один из стимулов для развития этого сектора.
«Думаю, что достаточно серьезная работа проведена. К концу года будем иметь 100 электронных услуг, будет мобильная идентификация - так откроем доступ к еще большему спектру услуг. Процесс движется, будем его ускорять», - сказал Владимир Гройсман.
Премьер подчеркнул, что сейчас нужно создать единую среду – и для этого нужна политическая воля, «надо встать на сторону будущего и не оставаться в прошлом».
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