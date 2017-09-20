Сегодня 20 сентября 2017 года, 14:51

Украинская антикоррупционная политика напоминает современный самолет, который стоит на взлетной полосе, - не хватает команды и топлива, - народный депутат Виктор Чумак

Еще год назад на I International Compliance Forum заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак был достаточно оптимистичным по поводу изменений антикоррупционного законодательства. Но сегодня, выступая на II International Compliance Forum, г-н Чумак признался – все это напоминает контрреволюцию.

Он провел аналогию: Украина построила современный самолет (у нас есть уникальные антикоррупционные правила, а антикоррупционные органы наделены уникальными полномочиями). Но самолет стоит на взлетной полосе. Он не может взлететь по двум причинам: нет команды (политической команды) и нет топлива (политической воли). По словам Виктора Чумака, политическая воля как талант – она либо есть, либо ее нет. И лакмусовой бумажкой всей антикоррупционной политики может стать только внедрение неотвратимости наказания за коррупционные нарушения. Но это большая политика.

Что на нынешней повестке дня антикоррупционный политики? Виктор Чумак отметил, что копья ломались об три пункта: как уничтожить НАБУ (избрать аудитора, который НАБУ уничтожит), как сделать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ручным (еще более ручным), и как обуздать горлопанов, которые называются антикоррупционными общественными организациями. Пока г-н Чумак не видит большой необходимости в аудиторе НАБУ. Он считает, что два-три года людям нужно дать, чтобы спокойно поработать.

Виктор Чумак напомнил, что в парламент внесено девять законопроектов об изменении системы электронного декларирования. «И если вы думаете, что они направлены на ее улучшение вы ошибаетесь», - подчеркнул народный депутат Украины. Также он высказался по поводу создания Антикоррупционного суда. В принципе, он поддерживает эту идею, но только тогда, когда конкурсная комиссия по избранию судей Антикоррупционного суда будет избрана в Палате представителей США или в Совете Европы.

«За этот год реализация антикоррупционной политики не продвинулась», - резюмировал парламентарий.