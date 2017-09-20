Сегодня 20 сентября 2017 года, 13:20

В парламентском комитете обсудили перспективы внедрения единого реестра соцвыплат

В Комитете Верховного Совета Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения в порядке контроля заслушаны и обсуждены вопросы разработки и внедрения Единого реестра социальных выплат, льгот, субсидий, пособий и других видов выплат.

Реестр внедряется Министерством социальной политики в сотрудничестве со Всемирным банком в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» еще с июля 2014 года. Однако, по состоянию на 19 сентября 2017 года Реестр до сих пор не создан, а меры по внедрению этого проекта не достаточно эффективны, отметила председатель Комитета Людмила Денисова.

Так, по результатам проведения аудита в 2015 и 2016 годах, Счетная палата Украины неоднократно обращала внимание на то, что во время реализации проекта не обеспечивается анализ проблем, возникающих и пути их решения. Как отметил заместитель Министра социальной политики Николай Шамбир, отсутствие положительного результата вызвано в первую очередь тем, что компания-исполнитель, которая разрабатывала прикладное ПО информационной системы управления, попала в «черный список» Всемирного банка и отстранена от торгов.

По выводам экспертов, информационная система Пенсионного фонда является современным аппаратно-программным комплексом с возможностью дальнейшего развития и расширения. Значительный объем информации поступает извне (ГФС, фонды соцстрахования). На базе системы запущены сервисы - электронная трудовая книжка, электронное удостоверение пенсионера и публичный веб-портал, система позволяет обеспечить практически все виды страхования, рассказала Людмила Денисова. Если сравнивать с вариантом создания новой системы, на чем настаивает Минсоцполитики, экономия времени может составить до двух лет, а экономия средств - десятки миллионов гривен. К тому же, есть возможность быстрой интеграции любых видов социального обеспечения.

Члены Комитета предложили Министерству социальной политики согласовать документацию в рамках проведения торгов с Госспецсвязи, а также заслушать на заседании правительства вопрос состояния выполнения данного проекта.