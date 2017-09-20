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При проведении внутренних расследований важно понимать, что в коррупционной схеме может быть замешано руководство компании, - Арио Дехгани

20 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сессия «Трансграничная ответственность бизнеса» II International Compliance Forum продолжает свою работу.

Советник, руководитель комплаенс-практики киевского офиса МЮФ Kinstellar Ирина Николаевская сосредоточилась на требованиях FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, Закон США о коррупции за рубежом) & UK Bribery Act (Закон Великобритании о взяточничестве) применительно к украинским компаниям. Штрафы и санкции по этим нормативным актам – огромные. И США, и Британия осуществляют огромную правоприменительную практику по FCPA и UK Bribery Act. Темпы борьбы с коррупцией администрация Дональда Трампа сбавлять не собирается. Что касается Британии, то в связи с брексит определенные вопросы есть, но Великобритания позиционирует себя как международная платформа для борьбы с коррупцией.

Затем Ирина Николаевская остановилась на основанных различиях документов. UK Bribery Act применяется к коррупционным правонарушениям с и без иностранного элемента, FCPA - применяется к коррупционным правонарушениям исключительно с иностранным элементом. По UK Bribery Act бремя доказывания лежит на компании, по FCPA бремя доказывания лежит на обвинителе, срок давности по UK Bribery Act неограничен, а по FCPA он составляет пять лет (но на практике 10 лет и больше). По UK Bribery Act штраф для юридических лиц не ограничен, по FCPA – двойной размер полученной выгоды. В отношении территории оба акта очень похожи. Кого же эти акты касаются? Эмитенты акции АDR которых торгуются на биржах США, дочерние компании британских, американских компаний, компании-подрядчики, действующие от имени американских или британских компаний, компании в которых работники должностные лица - граждане США или Британии и вовлечены в коррупционные схемы.

В свою очередь советник, руководитель практик комплаенса и права ЕС ЮФ Redcliffe Partners Арио Дехгани акцентировал на трансграничной ответственности компании в рамках внутренних расследований. По его словам, с проблемами в области комплаенс сталкиваются компании разных стран. Нужно не просто внедрять антикоррупционную культуру, но нужно и контролировать ее. Как же мониторить? Стоять за плечом сотрудника? Нет. Необходимо осуществлять внутренние расследования. Такие расследования должны быть регулярными. Если что-что случиться, то руководство берет на себя более высокие обязательства, несет более высокую ответственность.

Все внутренние расследования, по словам Арио Дехгани, разные. Главная цель такого расследования – «остановить кровотечение». В процессе расследования важно все документировать. Данные должны храниться надлежащим образом, коммуникация должна быть на высоком уровне. Сотрудники компании не должны бояться проверки. У расследователя должна быть обязанность по сообщению информации акционерам, страховальщикам и государственным органам. Также нужно понимать, что в таких нарушениях может быть замешено руководство компании. В таком случае целесообразно использовать внешнего консультанта. Он будет выглядеть более объективным и непредвзятым перед глазами государственных органов.

Два основных тренды трансграничной ответственности бизнеса выделила старший юрист Lavrynovych & Partners Law Firm Анна Буквич. Это увеличение в геометрической прогрессии штрафов и кооперация, тесное международное сотрудничество по коррупционному вопросу. Г-жа Буквич подчеркнула, что наличие детально прописанной антикоррупционной программы значительно повышает стоимость бизнеса.

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