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Сегодня 20 сентября 2017 года, 13:20

МЮФ Baker McKenzie предоставляет юридическую помощь Укрэнерго

МЮФ Baker McKenzie предоставляет юридическую помощь ГП «НЭК «Укрэнерго», одному из крупнейших украинских государственных энергетических предприятий, в разработке реформы корпоративного управления. Целью реформы является построение обновленной структуры корпоративного управления предприятия в соответствии с принципами ОЭСР, частью которой будет создание независимого наблюдательного совета.

Команда МЮФ Baker McKenzie подготовила новую редакцию учредительных документов и представляла предприятие в переговорах с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины. В результате 12 сентября 2017 года была утверждена новая редакция устава предприятия.

В состав команды МЮФ Baker McKenzie под руководством управляющего партнера Сергея Пионтковского вошли старший юрист Андрей Москалик и юрист Александр Кезь.

«Это беспрецедентный случай построения новой структуры корпоративного управления и создания независимого наблюдательного совета в государственном унитарном предприятии. МЮФ Baker McKenzie будет и в дальнейшем оказывать юридическую помощь компании в процессах, связанных с ее корпоратизацией и дальнейшей сертификацией в качестве оператора системы электропередачи», - отметил Сергей Пионтковский.