Сегодня 20 сентября 2017 года, 13:20

Кабмин поддержал присоединение Украины к Региональной конвенции Пан-Евро-Мед

Сегодня, 20 сентября, Кабинет министров Украины на заседании поддержал законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). Следующим шагом должно стать принятие соответствующего законопроекта Верховным Советом Украины.

Присоединение к конвенции Пан-Евро-Мед открывает дополнительные возможности в торговле украинским экспортерам. «Страны-участницы конвенции в рамках взаимных соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров. То есть товары, которые получили статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери статуса преференциального происхождения », - объяснила важность этого решения заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Участие в конвенции позволит украинским производителям закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) или в странах Средиземноморья, а готовую продукцию экспортировать в ЕС, сохраняя статус преференциального происхождения - ввозить товары по сниженной или нулевой ставке ввозной пошлины.

Однако, для полноценного использования преимуществ конвенции нужен будет еще один шаг - внесение изменений в протоколы о правилах происхождения действующих соглашений о свободной торговле, которые Украина сейчас имеет со странами-участницами Конвенции: ЕС, ЕАСТ, Черногорией, Македонией, Молдовой.