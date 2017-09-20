Сегодня 20 сентября 2017 года, 13:20

Некоторые из проваленных правок к процессуальным кодексам будут вынесены на переголосование

Некоторые правки к законопроекту № 6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы, которые не набрали необходимого количества голосов в сессионном зале Верховного Совета Украины, будут вынесены на повторное переголосование. Об этом сегодня в кулуарах парламента журналистам заявил заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

«Там есть важные правки, мы их отслеживаем, особенно те правки, которые были в решении комитета и которые при постановке на подтверждение были провалены. Поэтому, как всегда в конце важных законопроектов, будет на трибуне председатель комитета, он зачитает те правки, которые с профессиональной точки зрения комитета важны, и мы эти поправки будем дополнительно ставить на переголосование уже в конце», - заявил И. Кононенко.

По словам народного депутата, в целом может набраться около 10 – 12 таких правок.