Сегодня 20 сентября 2017 года, 11:49

II International Compliance Forum: для создания эффективной антикоррупционной программы самым важным является наличие политической воли руководства компании, - Анна Липская, PwC Legal

Трансграничная ответственность бизнеса стала предметом обсуждения второй сессии II International Compliance Forum. В начале сессии управляющий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Максим Лавринович поблагодарил коллег за поддержку, оказанную по делу его отца, Александра Лавриновича. В последние дни он услышал тысячи слов поддержки, юридическое сообщество смогло сгруппироваться и стать единым. «Мы не позволим, чтобы государство бросало нас за решетку», - заявил г-н Лавринович. Он еще сохраняет «каплю веры в украинское правосудие» и заверил, что они будут обращаться в европейские институции.

Модератором выступила руководитель практики комплаенса PwC Legal Анна Липская. Также она остановилась на особенностях адаптации глобальных комплаенс-программ к национальной специфике. В работе используются мировые стандарты и практики, наработанные международными компаниями. Для создания эффективной антикоррупционной программы самым важным является наличие политической воли, в данной ситуации - политической воли топ-менеджмента компании. Затем должны быть четко сформулированные правила, доведенные до ведома всех сотрудников компании. Также обязательным условием является наличие отдельно выделенной функции контроля. Анна Липская также рекомендует определить сферы с коррупционными рисками. Одно из требований антикоррупционной программы – ее регулярный пересмотр (это связано не только с изменением законодательства, но и с изменением бизнес-модели компании).

По словам Анны Липской, при проведении аудита внутренние и внешние аудиторы будут обращать внимание на всевозможные виды подозрительных операций, расчеты с подозрительными поставщиками. Рисков довольно много, их можно прописать в антикоррупционной программе.

О построении культуры integrity в компании рассказал партнер Ekvita Анар Каримов (Азербайджан). По его словам, масштабы взяточничества растут. Именно по этому был внедрен новый стандарт ISO 37001:2016. Спикер согласился с Анной Липской касаемо необходимости воли руководства - именно руководство должно выделять бюджет, ресурсы, стать последней инстанцией, куда будет рапортировать менеджмент, комплаенс-офицер.