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II International Compliance Forum: ключевым моментом взаимодействия НАБУ и бизнеса должен стать переход от «презумпции недоверия» к «презумпции доверия»

Результаты деятельности украинских антикоррупционных органов подытожили участники панельной дискуссии «Государство и комплаенс» II International Compliance Forum. Модератором сессии выступила партнер, руководитель практики решения споров и государственного регулирования бизнеса МЮФ DLA Piper Украина Ольга Ворожбит.

Аналогов такого мероприятия в нашем государстве пока нет, акцентировала Ольга Ворожбит. По ее словам, тема комплаенса и борьбы с коррупцией является ключевой в нашем обществе. Ни одни инвестор не приходит и не уходит без обсуждения проблем коррупции. «Пропасть нельзя перепрыгнуть на 99%, ее можно перепрыгнуть только на 100%, либо никак», - провела аналогию с коррупцией Ольга Ворожбит. Коррупцию можно только искоренить только на 100%, либо никак.

По словам заместителя бизнес-омбудсмена Ярослава Грегирчака, в одном из своих системных отчетов они пришли к заключению: чем лучше в компании выстроена комплаенс-функция, если добропорядочность для бизнеса не пустое слово, если есть понимание, что такое конфликт интересов, есть правила в отношении подарков и так далее, то такой бизнес может быть менее уязвимым к рейдерским атакам.

Более детально Ярослав Грегирчак рассказал о Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса. Это новая инициатива для бизнеса, который хочет работать прозрачно. Целью создания сети является продвижение идеи этического и ответственного ведения бизнеса. Чтобы присоединиться к сети, компания должна пройти некую верификацию – отвечать ряду критериев. Но г-н Грегирчак не хотел бы, чтобы это был какой-то «элитный клуб». Тем не менее, стандарты верификации будут очень высокими. В будущем, государственные органы-регуляторы также должны обращать внимание на то, что компания присоединилась к сети.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Крикун-Труш отметил наличие очень большого «голода» на заявителей. Система антикоррупционных органов очень громоздкая и в сознании граждан бытуют штампы, что НАБУ не отличается от других правоохранительных органов. С другой стороны, в «сознании» НАБУ также бытует штамп, что бизнес коррумпирован. С этими стереотипами обеим сторонам следует бороться. «Коммуникация бизнеса и правоохранителей осуществляется сквозь призму презумпции недоверия», - подчеркнул Артем Крикун-Труш. Он убежден, что ключевым моментом взаимодействия НАБУ и бизнеса должен стать переход от «презумпции недоверия» к «презумпции доверия». По-другому эффективной коммуникации построить не удастся.

Г-н Крикун-Труш отметил, что существует множество мифов, которые сдерживают людей от обращения в правоохранительные органы. Большинство из них обращается постфактум, но в специфике работы НАБУ очень важно доказать прямой умысел. Также он акцентировал на том, что в украинской правовой системе уже существуют механизмы защиты разоблачителей. Единственное, что нужно (тут Артем Крикун-Труш процитировал слова политзаключенного Олега Сенцова) – научиться не бояться.

Другую сторону медали представила партнер АО Arzinger Екатерина Гупало. По ее словам, бизнес еще не готов обращаться в правоохранительные органы и все надежды возлагает на НАБУ. Но с другой стороны, завышение ожидание есть у обеих сторон (и НАБУ, и бизнеса). По словам г-жи Гупало, международные компании, к примеру, не могут подать заявление на основании предположений, а судьи-коррупционеры довольно изысканные – они выдерживают процесс, но решение выносят незаконное.

Екатерина Гупало отметила, что перед подачей заявления в правоохранительные органы адвокаты проводят полноценное расследование – практически исполняется работа следователя, которому нужно производство отшлифовать и запускать. А в случае коррупции у адвокатов нет возможности собирать информацию для доказательной базы, а компании не владеют тем инструментарием, которым владеют правоохранители.

Руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark Дмитрий Федечко сосредоточился на ожиданиях бизнеса и на том, чего можно ожидать от них. Они не дают взяток. Это немного, но и немало. Таким образом, они вселяют веру в том, что можно работать правильно. Их подрядчики (юридические фирмы в том числе), агенты также должны отвечать таким требованиям. Г-н Федечко заверил, если им станет известно о факте требования неправомерной выгоды - они будут заявлять