Украина присоединилась к Альянсу борьбы с торговлей орудиями пыток, цель которого - остановить торговлю средствами, используемыми для выполнения смертных приговоров и пыток. Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейского союза в Украине.
Альянс создан во время недели Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и Украина при участии министра иностранных дел Павла Климкина присоединилась к нему. Это совместная инициатива Европейского союза, Аргентины и Монголии, в которой сегодня принимает участие 58 стран.
Как отмечают в представительстве ЕС в Украине, в мире продаются дубинки с металлическими шипами, электрошоковые пояса, средства содержания людей под пытками электрошоком, химикалии для казни и системы принудительной инъекции. «Сегодня мы принимаем конкретные шаги для остановки этой позорной торговли. Я рада, что так много стран со всего мира подписали совместную декларацию и присоединилась к этому альянсу. Держась вместе, мы показываем, что не будем больше терпеть такую торговлю», - сказала комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
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