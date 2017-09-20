Сегодня 20 сентября 2017 года, 16:22

Украина присоединилась к Альянсу борьбы с торговлей орудиями пыток

Украина присоединилась к Альянсу борьбы с торговлей орудиями пыток, цель которого - остановить торговлю средствами, используемыми для выполнения смертных приговоров и пыток. Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейского союза в Украине.

Альянс создан во время недели Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и Украина при участии министра иностранных дел Павла Климкина присоединилась к нему. Это совместная инициатива Европейского союза, Аргентины и Монголии, в которой сегодня принимает участие 58 стран.

Как отмечают в представительстве ЕС в Украине, в мире продаются дубинки с металлическими шипами, электрошоковые пояса, средства содержания людей под пытками электрошоком, химикалии для казни и системы принудительной инъекции. «Сегодня мы принимаем конкретные шаги для остановки этой позорной торговли. Я рада, что так много стран со всего мира подписали совместную декларацию и присоединилась к этому альянсу. Держась вместе, мы показываем, что не будем больше терпеть такую торговлю», - сказала комиссар Европейского союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.