Сегодня 20 сентября 2017 года, 11:49

Украина инициирует в ВТО спор с Казахстаном из-за импорта труб

В рамках Всемирной торговой организации Украина направила требование о проведении консультаций с Республикой Казахстан в связи с действием антидемпинговых мер в отношении украинских труб в Евразийском экономическом союзе, сообщили в МЭРТ Украины.

Украина считает, что продолжение в 2016 году действия антидемпинговых мер в отношении импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины в размере и форме, которые сейчас действуют на территории ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным отдельным положениям Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994.

Согласно установленной процедуре, Казахстан должен в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия Казахстана будет согласована дата и место проведения консультаций.

«Украина ожидает, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь менее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора», - подчеркнула Торговый представитель Украины Наталья Микольская.