Украина инициирует в ВТО спор с Казахстаном из-за импорта труб

В рамках Всемирной торговой организации Украина направила требование о проведении консультаций с Республикой Казахстан в связи с действием антидемпинговых мер в отношении украинских труб в Евразийском экономическом союзе, сообщили в МЭРТ Украины.
Украина считает, что продолжение в 2016 году действия антидемпинговых мер в отношении импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины в размере и форме, которые сейчас действуют на территории ЕАЭС, в частности Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным отдельным положениям Соглашения о применении статьи VI ГАТТ 1994.
Согласно установленной процедуре, Казахстан должен в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия Казахстана будет согласована дата и место проведения консультаций.
«Украина ожидает, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого решения, которое будет иметь менее негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения двух стран уже на этапе консультаций, не переходя к следующей стадии урегулирования спора», - подчеркнула Торговый представитель Украины Наталья Микольская.
Сохранить:
Контакты:
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: