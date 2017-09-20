Сегодня 20 сентября 2017 года, 11:49

Знание законодательства будет составлять не более 20% оценки кандидата на новые должности в министерствах

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, комментируя конкурсы на должности специалистов по вопросам реформ, отметил: если раньше кандидат на госслужбу должен был владеть узкими специализированными знаниями - знать законодательство, порядки, инструкции (и это давало преимущество чиновнику, который уже работает в системе), то теперь вес этих требований уменьшен. Оценивать будут аналитическое мышление, способность к стратегическому планированию, управлению изменениями, лидерские качества, коммуникационные навыки.

«Мы разработали кейсы, подобные тем, которые используют для оценки компетенций частные компании и ведущие бизнес-школы. Поэтому вес знания законодательства в соответствующей сфере сейчас составляет 15-20%, все остальное - это так называемые soft skills, которые человек должен продемонстрировать. Поэтому манипулировать и подстроиться под нужного кандидата на конкурсах будет очень трудно», - разъяснил Александр Саенко.

Одним из требований к организации работы конкурсных комиссий является включение в состав конкурсной комиссии трех независимых членов. Отдельно, в рамках проекта поддержки реформы от Миссии ЕС, профессиональные рекрутеры будут мониторить все этапы прохождения конкурса.

Первые конкурсы на новые должности в директоратах десяти пилотных министерств были объявлены на прошлой неделе. До конца текущего года планируется провести около 900 конкурсов и начать работу директоратов. Все конкурсы будут опубликованы на портале career.gov.ua, через который можно подать документы для участия в конкурсе в электронном виде.