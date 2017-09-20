Сегодня 20 сентября 2017 года, 10:18

Апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего судьи Киреева

19 сентября 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Деснянского районного суда города Киева от 5 июля 2017 года.

Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как информирует пресс-служба Апелляционного суда Киева, по результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила: апелляционную жалобу, поданную прокурором - удовлетворить; определение следственного судьи Деснянского районного суда города Киева от 5 июля 2017 года – отменить. Принято новое решение, которым удовлетворено вышеуказанное ходатайство старшего следователя. Суд предоставил разрешение на задержание Киреева Р.В. с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.