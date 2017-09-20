Сегодня 20 сентября 2017 года, 10:18

Независимые директора «Нафтогаза» уходят из наблюдательного совета

Независимые директора НАК «Нафтогаз» Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили выйти из наблюдательного совета компании из-за невыполнения правительством плана реформирования ее корпоративного управления. Об этом сообщается на официальном сайте НАК «Нафтогаз Украины».

Директора заявляют, что за последние пять месяцев в этом направлении ничего не изменилось: «Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу «Нафтогаза» продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой», - говорится в письме Пола Уорвика и Маркуса Ричардса.

Сегодня состоится брифинг руководства группы «Нафтогаз» относительно этого решения.

Напомним, что ранее из компании ушел Чарльз Проктор, а также глава набсовета «Нафтогаза» Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена набсовета по собственному желанию.