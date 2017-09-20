В столичном отеле «Премьер Палас» стартовал II International Compliance Forum. Мероприятие организовано газетой «Юридическая практика». Генеральным партнером форума выступает PwC Украина, экспертным – МЮФ DLA Piper Украина.
В панельной дискуссии «Государство и комплаенс» будут дискутировать представители Национального антикоррупционного бюро Украины, Совета бизнес-омбудсмена, юридических фирм и юрисконсульты крупных национальных и международных компаний.
Также в программе мероприятия обсуждение таких тем: трансграничная ответственность бизнеса, украинские антикоррупционные реалии, индустрии высокого риска и международный комплаенс.Отметим, что первая сессия в формате панельной дискуссии будет транслироваться в открытом доступе на нашей страничке в FB. Полная версия онлайн трансляции Форума ведется для пользователей, ранее заказавших данную услугу: http://pravo.ua/news.php?id=0062421
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