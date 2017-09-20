Vox Populi

Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?

Два-три месяца Полгода Год Два года ВС их никогда не рассмотрит Затрудняюсь ответить

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