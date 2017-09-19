Сегодня 19 сентября 2017 года, 19:08

Процессуальные изменения: депутаты перешли к ГПК, продолжение следует

На сегодняшнем пленарном заседании Верховный Совет Украины весь день рассматривал самый масштабный в истории украинского парламента законопроект № 6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Второе чтение законопроекта было начато 7-8 сентября и продолжилось 19 сентября – ближе к вечеру этого дня депутаты закончили рассмотрение поправок в ХПК (более тысячи) и начали рассматривать поправки в ГПК.

Всего на момент закрытия вечернего заседания рассмотрено 224 поправки в ГПК. Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта завтра, 20 сентября.

Спикер Верховного Совета Андрей Парубий предлагал продлить завтрашнее заседание до окончательного рассмотрения законопроекта № 6232, чтобы уже в четверг народные депутаты смогли рассмотреть пенсионную реформу (к которой также подано много правок – больше 2000). Но предложение спикера не собрало необходимого количества голосов парламентариев.

Отметим, что согласно Регламенту Верховного Совета рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, при этом не разрешается прерываться на рассмотрение других вопросов. Напомним, всего к законопроекту № 6232 подано 4384 правки.