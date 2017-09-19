Парламент Венгрии осудил украинский закон об образовании

Парламент Венгрии единогласно принял резолюцию, в которой осудил новый Закон Украины «Об образовании», подчеркнув, что он грубо нарушает права венгров на Закарпатье.
Венгерские депутаты заявили, что украинский закон нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности, Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договору об основах добрососедства и сотрудничества и другим.
Согласно тексту резолюции, закон нарушает и Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесении поправок в действующие законы не должно ограничивать имеющиеся права.
Также парламент Венгрии призвал международное сообщество осудить украинский закон.
Напомним, что Закон Украины «Об образовании» уже передан на подпись Президенту Украины.
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