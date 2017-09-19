Австралия отменит налог на покупку криптовалют

Правительство Австралии подготовило законопроект, который предусматривает решение проблемы «двойного налогообложения» для криптовалют путем отмены налога на их покупку. Законопроект призван обеспечить отмену GST (налог за товары и услуги) за покупку цифровых валют, рассматривая их так же, как физические деньги.
Изменение закона будет применяться ретроспективно с 1 июля 2017 года - в соответствии с бюджетом 2017 года с момента его объявления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Если проект закона будет принят, то двойное налогообложение будет упразднено.
Такие шаги австралийского правительства предпринимаются в рамках продвижения финансовых технологий в Австралии, включая ее собственную экосистему цифровых валют. Законопроект упростит работу новых инновационных предприятий Австралии.
Сейчас австралийцы должны платить GST при покупке криптовалюты, а также когда ее тратят. Такое положение дел регулярно поддавалось критике со стороны биткоин-сообщества страны. В результате в марте 2016 года правительство Австралии объявило о планах отменить налог при покупке.
Сохранить:
Контакты:
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: