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Австралия отменит налог на покупку криптовалют

19 сентября 2017 года Источник:Лига

Правительство Австралии подготовило законопроект, который предусматривает решение проблемы «двойного налогообложения» для криптовалют путем отмены налога на их покупку. Законопроект призван обеспечить отмену GST (налог за товары и услуги) за покупку цифровых валют, рассматривая их так же, как физические деньги.

Изменение закона будет применяться ретроспективно с 1 июля 2017 года - в соответствии с бюджетом 2017 года с момента его объявления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Если проект закона будет принят, то двойное налогообложение будет упразднено.

Такие шаги австралийского правительства предпринимаются в рамках продвижения финансовых технологий в Австралии, включая ее собственную экосистему цифровых валют. Законопроект упростит работу новых инновационных предприятий Австралии.

Сейчас австралийцы должны платить GST при покупке криптовалюты, а также когда ее тратят. Такое положение дел регулярно поддавалось критике со стороны биткоин-сообщества страны. В результате в марте 2016 года правительство Австралии объявило о планах отменить налог при покупке.

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