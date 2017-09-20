Кабмин планирует провести в 2018 году всеукраинскую денежную оценку сельхозземель

Правительство планирует в 2018 году провести всеукраинскую нормативную денежную оценку земель сельхозназначения - это предусмотрено проектом Государственного бюджета на 2018 год.
Как отмечается в документе, проведение нормативной денежной оценки на всей территории страны позволит оценить земельный фонд, а также обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты за чет продажи прав на участки государственной и коммунальной собственности. В частности, в проекте госбюджета предусмотрено, что в 2019-2028 гг. в местные бюджеты дополнительно поступит 10,5 млрд грн за счет арендной платы за землю.
Проведение денежной оценки земли будет проводиться за счет госбюджета. С целью эффективного использования земельных участков государственной собственности проект Госбюджета предполагает передачу прав аренды на них через земельные торги.
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