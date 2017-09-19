В КСУ заявили о недопустимости ограничения выплат судьям в отставке

Виктор Кривенко, и.о. председателя Конституционного Суда Украины, направил обращения председателю Верховного Совета Украины и Премьер-министру Украины касательно изменений пенсионного обеспечения судей в контексте пенсионной реформы.
В обращениях отмечается, что правительственная пенсионная реформа предусматривает единый подход к исчислению пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», в том числе и для судей. Но при уменьшении размера ежемесячного денежного содержания судей с 80 до 60% произойдет уменьшение уровня материального обеспечения судей в отставке, отмечает Виктор Кривенко, а значит и уменьшение гарантий независимости судей.
В КСУ считают недопустимым внесение изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в рамках внедрения пенсионной реформы, и напоминают, что КСУ ранее признал неконституционными законы, которые уменьшали денежное содержание судей в отставке.
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