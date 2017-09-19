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«Суд — это не здание, это услуга», — британский эксперт о европейском понимании роли суда и онлайн-урегулирования споров

19 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве проходит конференция «Суды и разрешение споров в режиме онлайн: улучшение доступа к правосудию на Украине», организованная Программой USAID «Новое правосудие». В течении двух дней (19-20 сентября) участники мероприятия, в числе которых судьи, адвокаты, медиаторы, представители органов государственной власти, гражданского общества, бизнес-ассоциаций, вузов, а также разработчики программного обеспечения, будут знакомиться с возможностями онлайн-урегулирования споров как средства, способствующего их быстрому разрешению, уменьшению загруженности судов и повышению удовлетворенности сторон спора результатам его решения.

В ходе конференции эксперты из Канады, Европы и США рассказали о лучших международных практиках и опыте внедрения программ онлайн-урегулирования споров. В частности, Грэхем Росс, адвокат и медиатор из Великобритании, проанализировал европейский путь развития от альтернативных онлайн-методов разрешения споров до онлайн-судов, особое внимание уделив институту онлайн-медиации. Последний выходит на первый план в случаях, когда, скажем, стороны конфликта разделены географически, имеют плохие взаимоотношения (например, бракоразводный процесс, когда его участники не хотят проводить личную встречу), или когда речь идет о срочных делах относительно возмещении ущерба, или же о делах, когда стоимость спора не оправдывает «личной медиации». Как отмечалось, онлайн-технологии позволяют медиации начинаться в любое время и происходить параллельно с другими формами разрешения споров. Следовательно, нет необходимости в приостановлении производства. Кроме того, очевидные плюсы получает и бизнес: многолетние исследования на eBay/PayPal убедительно свидетельствуют о том, что эффективные решения споров генерируют повышение объемов операций и прибыли независимо от достигнутого результата.

«Не боритесь с будущим — держите его в своих руках!»,— такой совет дал г-н Росс, говоря о перспективах, которые открывает онлайн-урегулирование споров. Британский эксперт, являющийся сторонником идеи внедрения обязательной электронной медиации, попытался развеять главные стереотипные мнения и юридические мифы относительно онлайн-режима. «Отбросьте идею о том, что онлайн-разрешение споров - только для споров незначительной стоимости», «Избегайте подхода «выигрывает только один», чтобы не отпугивать заинтересованные группы», «Подача документов онлайн (в электронной форме!) не является онлайн-разрешением споров», «Тщательно продумайте и полностью обеспечьте приватность / безопасность / идентификацию», «Мониторьте удовлетворенность клиентов и постоянно совершенствуйтесь», — рекомендует украинским экспертам иностранный гость. Говоря о современном европейском понимании роли суда и онлайн-разрешения споров, Грэхем Росс констатировал: «Суд — это не здание, это услуга, публичная и доступная для общества».

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