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Парубий предложит депутатам продлить заседание в четверг до принятия пенсионной реформы

19 сентября 2017 года Источник:РБК-Украина

Спикер Верховного Совета Украины Андрей Парубий предложит продолжить пленарное заседание парламента в четверг до принятия пенсионной реформы. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего заседания парламента.

«Я буду призывать авторов поправок, чтобы на каждую из них ставили подтверждение. Тем более это очевидно - ни одна из них фактически не проходит... И если в четверг мы сможем завершить судебную реформу, а я надеюсь, что мы ее в четверг завершим, то мы перейдем к пенсионной реформе и будем работать, пока не рассмотрим 2050 поправок, пока мы ее не примем», - отметил спикер.

Ранее Андрей Парубий заявлял, что Верховный Совет должен принять законопроект о пенсионной реформе до 1 октября 2017 года: «У нас до первого октября должна быть принята пенсионная реформа. Это вопрос не только наших обязательств перед МВФ - это обязательства перед украинскими пенсионерами. Мы хотим, чтобы украинский пенсионер получил повышение пенсии уже с первого октября».

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