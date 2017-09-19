Сегодня 19 сентября 2017 года, 16:06

Совет судей утвердил условия подачи документов для кандидатов в КСУ

Решением Совета судей Украины от 19 сентября 2017 года утверждены Условия предоставления документов для участия в конкурсе лицами, которые изъявили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины.

Для участия в конкурсном отборе кандидат должен подать такие документы:

- заявление об участии в конкурсе;

- автобиография;

- мотивационное письмо;

- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

- документы, подтверждающие стаж профессиональной деятельности в области права (трудовая книжка, послужной список);

- декларация лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления;

- декларация родственных связей судьи;

- декларация добропорядочности судьи;

- копия диплома о высшем юридическом образовании, копии документов о научной степени и т.п.;

- медицинская справка касаемо пребывания на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

- копия военного билета или удостоверения личности военнослужащего (для военнослужащих или военнообязанных);

- справка о допуске к государственной тайны (при его наличии).

В решении указаны требования к оформлению данных документов. Также отмечается, что декларация лица, уполномоченного на исполнение функций государства, подается за год, предшествующий году, в котором обнародовано объявление о конкурсе в КСУ, – то есть за 2016 год.

Своевременно предоставленными будут считаться документы, которые поданы в ССУ через почтовое отделение связи до 7 октября 2017 года 24 ч. 00 мин. или поданные с нарочным до 7 октября 2017 года 18 ч. 00 мин. с одновременным направлением сканированных копий на электронный адрес davidenko@court.gov.ua до 7 октября 2017 года 24 ч. 00 мин. Заявления, поданные после указанных сроков, не будут рассматриваться.

Напомним, что 7 сентября с.г. Совет судей Украины огласил о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ, а также решил, что XIV внеочередной съезд судей продолжит свою работу 13 ноября с.г.