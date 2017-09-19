Сегодня 19 сентября 2017 года, 16:06

Финальная точка в формировании Верховного Суда будет поставлена не раньше ноября, - Валентин Гвоздий

Заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий отметил, что Высшая квалификационная комиссия судей реализовала беспрецедентно масштабный и прозрачный отбор кандидатов в Верховный Суд. «Сколько бы ни было оговорок, замечаний, спекуляций, критики, сам факт того, что конкурс состоялся - большая заслуга ВККС», - считает зампредседателя НААУ, и высказывает «осторожную надежду на то, что самую высокую судебную инстанцию ожидает качественное кадровое обновление, как за счет внесистемных людей из адвокатуры и научных кругов, так и за счет сильных кандидатов-судей».

«Как заместителю председателя Национальной ассоциации адвокатов, которая объединяет всех членов 35-тысячного профессионального адвокатского сообщества, мне особенно приятно отметить достижения наших коллег на этом конкурсе, - отметил г-н Гвоздий. - И я убежден, что их профессиональный опыт также будет полезен, когда Верховный Суд заработает на практике».

Но отсутствие законодательной базы является препятствием для начала реальной работы Верховного Суда, обращает внимание Валентин Гвоздий, говоря о непринятых до сих пор новых процессуальных кодексах. «Пока документы на назначение в Верховный Суд рассматривает Высший совет правосудия. Эти два процесса - утверждение изменений в кодексы и окончательное назначение судей Верховного Суда – должны не отставить друг от друга во времени. Но уже можно прогнозировать, что финальная точка будет поставлена не раньше ноября текущего года», - считает г-н Гвоздий.