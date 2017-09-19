Сегодня 19 сентября 2017 года, 14:35

Минфин выступает против изменения системы остановки регистрации налоговых накладных

Министерство финансов Украины предупреждает о возможных рисках, которые несет законопроект о модификации системы остановки регистрации налоговых накладных, разработанный Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», которым предлагается «продолжение тестового режима» работы системы.

Но, по мнению Минфина, «под этим сомнительным предлогом предлагается узаконить процедуру ручной блокировки накладных по желанию руководителя региональной ГФС».

Возвращаться к тестовому режиму, когда система уже полноценно и эффективно работает, - нелогично, к тому же, проект предлагает введение принципиально новой системы реальной остановки налоговых накладных, которая содержит большие коррупционные риски, отмечают в Минфине.

«Мы наблюдаем попытки Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики существенно изменить систему именно на этапе, когда она уже полноценно работает и становится очевидным, что она действительно эффективно противодействует формированию фиктивного НДС и обеспечивает возможность регулярного возмещения НДС в автоматическом режиме, - говорится в сообщении министерства. - Существенная модификация или отмена действующей системы станет настоящим облегчением для схемщиков, которые сейчас ищут пути обхода и махинаций с НДС».

Детальнее с анализом Минфина можно ознакомиться по ссылке.