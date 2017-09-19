Закон об образовании подписан председателем парламента

Председатель Верховного Совета Украины Андрей Парубий подписал Закон «Об образовании», предусматривающий введение новых принципов в сфере образования.
Закон был принят 5 сентября с.г. и до сих пор проходил необходимую процедуру доработки в профильном Комитете и юридическом управлении парламента.
«Мы создаем новую украинскую школу, реформируем устаревшую и закостеневшую систему образования, созданную еще в советское время», - сказал А. Парубий на брифинге. Также председатель парламента прокомментировал дискуссионный языковой вопрос: «Предоставляется право для обучения на родном языке представителям и национальных меньшинств, и коренных народов, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным».
Сегодня же документ будет передан на подпись Президенту Украины.
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