Сегодня 19 сентября 2017 года, 14:35

Закон об образовании подписан председателем парламента

Председатель Верховного Совета Украины Андрей Парубий подписал Закон «Об образовании», предусматривающий введение новых принципов в сфере образования.

Закон был принят 5 сентября с.г. и до сих пор проходил необходимую процедуру доработки в профильном Комитете и юридическом управлении парламента.

«Мы создаем новую украинскую школу, реформируем устаревшую и закостеневшую систему образования, созданную еще в советское время», - сказал А. Парубий на брифинге. Также председатель парламента прокомментировал дискуссионный языковой вопрос: «Предоставляется право для обучения на родном языке представителям и национальных меньшинств, и коренных народов, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным».

Сегодня же документ будет передан на подпись Президенту Украины.