Комитет законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности НААУ возглавил Алексей Ющенко

Комитет законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины возглавил адвокат, заслуженный юрист Украины Алексей Ющенко.
По словам г-на Ющенко, приоритетными для Комитета должны стать законодательные инициативы, направленные на повышение гарантий адвокатской деятельности, уменьшения налоговой нагрузки на адвокатов, а также совершенствования процессуального законодательства.
Как сообщают в НААУ, Алексей Ющенко имеет почти 15-летний опыт в законотворчестве, участвовал в разработке более 500 проектов законов и постановлений Верховного Совета Украины, является соавтором законов Украины «О судоустройстве и статусе судей» (2010 г.), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» (2012 г.), «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (2012 г.).
Новоназначенный председатель Комитета отметил, что Комитет открыт для сотрудничества со всеми адвокатами.
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