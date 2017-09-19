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Комитет законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности НААУ возглавил Алексей Ющенко

19 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Комитет законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины возглавил адвокат, заслуженный юрист Украины Алексей Ющенко.

По словам г-на Ющенко, приоритетными для Комитета должны стать законодательные инициативы, направленные на повышение гарантий адвокатской деятельности, уменьшения налоговой нагрузки на адвокатов, а также совершенствования процессуального законодательства.

Как сообщают в НААУ, Алексей Ющенко имеет почти 15-летний опыт в законотворчестве, участвовал в разработке более 500 проектов законов и постановлений Верховного Совета Украины, является соавтором законов Украины «О судоустройстве и статусе судей» (2010 г.), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» (2012 г.), «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (2012 г.).

Новоназначенный председатель Комитета отметил, что Комитет открыт для сотрудничества со всеми адвокатами.

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