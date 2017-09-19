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Минюст собирает информацию в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

19 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины объявило о начале сбора информации о политиках, программах и проектах в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Цель такого сбора - осуществить оценку сферы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, чтобы в итоге создать комплексную систему юстиции, способную эффективно предупреждать подростковую преступность и обеспечивать реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей путем надлежащей координации работы всех уполномоченных на это органов власти.

По результатам сбора информации будет создано «унифицированную карту» и банк политик, программ и проектов в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, реализуемых в Украине как центральными органами исполнительной власти, так и органами государственной власти на местах, органами местного самоуправления, международными организациями, общественными объединениями и т.п.

Минюст просит представителей органов местной власти, общественных формирований, благотворительных объединений или иных институтов, имеющих опыт в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, принять участие в реализации соответствующей идеи.

Для предоставления информации необходимо заполнить соответствующие формы. Дедлайн подачи информации - 8 октября 2017 года. Документы следует направлять на почтовый адрес Минюста (01034, г. Киев, пер. Рыльский, 10), а также на электронный адрес советника Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, к.ю.н. Старосольской Соломии Петровны (тел. : (044) 271 16 61 (вн. 25); моб.: +380671621242, e-mail: s.starosolska@minjust.gov.ua; starosolska.solomiya@gmail.com).

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