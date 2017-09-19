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Арендовать госимущество можно будет только через электронные аукционы – разработан законопроект

19 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Фонд государственного имущества Украины разработал и передал в профильные министерства проект Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества». Согласно законопроекту аренда будет осуществляться исключительно через электронные аукционы, отменяется необходимость получать дополнительные разрешения в различных органах управления, а сам процесс аренды уменьшится до 45 дней с нынешних 145.

Цель нового закона - сделать процедуру аренды государственного и коммунального имущества максимально прозрачной, эффективной и простой для инвестора, сообщает пресс-служба ФГИУ. «Фонд предлагает сдавать в аренду имущество исключительно на электронных аукционах - или через систему ProZorrо, или через любую другую, но в формате без конкурсных комиссий. Процесс должен быть публичным, конкурентным, а цена максимальной», - отметил и. о. председателя Фонда Виталий Трубаров.

В проекте предусмотрено, что арендатор самостоятельно сможет определять субъекта оценочной деятельности, информация об объекте аренды будет размещена на официальном сайте и не потребует никаких запросов, а каждые 3 года будет проводиться актуализация стоимости.

«Процесс будет выглядеть так: формирование перечня объектов с последующим обнародованием, оценка объекта потенциальным арендатором, рецензирование отчета об оценке, объявление и прием заявок, проверка участников и аукцион», - рассказал Виталий Трубаров. Такой порядок будет внедрен как для единых имущественных комплексов, так и для отдельных объектов недвижимого и движимого имущества.

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