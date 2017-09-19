Сигареты могут подорожать - планируется установить ежегодное повышение акциза на 20%

Кабинет министров предложил установить ежегодное повышение акциза на сигареты на 20% до 2025 года - и довести его таким образом до уровня 90 евро за 1 тыс. штук. Об этом говорится в правительственном законопроекте № 7110-1, зарегистрированном 18 сентября.
Отмечается, что законопроект разработан с целью реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а именно - приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до уровня, предусмотренного директивой ЕС.
Документ предусматривает индексацию акциза на табачные изделия на 11,2% и дополнительное увеличение на 16,7% в 2018 году, а в дальнейшем - увеличение на 20% ежегодно до 2024 года включительно. График повышения акциза прописан в законопроекте: в итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет уже с 2025 года.
Согласно пояснительной записке, в 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро, или 596,05 гривны за 1 тыс. штук.
Ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн» считает, что индексация ставки акцизного налога на табачные изделия на уровень инфляции в 2018 году при повышении этой же ставки на 20% негативно повлияет на рынок.
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