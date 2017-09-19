Сегодня 19 сентября 2017 года, 13:04

Ужесточены требования к банкам, осуществляющим операции по доверительному управлению

Национальный банк ужесточил требования к деятельности банков, являющихся управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляющих операции по доверительному управлению.

В частности, НБУ пересмотрел подход к определению специализированных банков доверительного управления. Установлено, что банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50 и более % совокупных активов банка.

Также введены нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих ФФС относительно целевого использования средств таких фондов. Эти нормы устанавливают требования к внутренним процедурам банков. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за: наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства; целевым использованием застройщиками средств ФФС; соблюдением сроков и объемов выполнения строительных работ и т.д. Такое положение также должно содержать форматы отчетов от застройщика, квалификационные требования к персоналу, который осуществляет контроль за целевым использованием застройщиками средств ФФС.

Новые требования также предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и представления в НБУ аудиторских заключений относительно целевого использования средств ФФС.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 18 сентября 2017 № 92 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине», которое вступит в силу через месяц, кроме нормы по определению специализированных банков доверительного управления, которая вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Банкам, объем операций по договорам доверительного управления которых составляет от 50% совокупных активов банка, в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления нужно будет подать в НБУ план приведения в течение года своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.