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Сегодня 19 сентября 2017 года, 11:33

Парламент продолжил рассмотрение изменений в процессуальные кодексы

Стартовала пленарная неделя Верховного Совета Украины, народные депутаты продолжили рассмотрение законопроекта № 6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Напомним, что второе чтение законопроекта начато 7-8 сентября, всего за два дня было рассмотрено 662 поправки, все отклонены.

Законопроект № 6232 – самый масштабный в истории украинского парламента, ко второму чтению комитетом по вопросам правовой политики и правосудия было подготовлено 5 сравнительных таблиц, содержащих 4384 поправки и предложения от народных депутатов.

Из текста доработанного законопроекта были исключены дискуссионные нормы об автоматическом аресте средств и увеличении ставок судебного сбора, также регламентировано постепенное внедрение «электронного суда» для адаптации технических возможностей, внесены некоторые технические уточнения.

Согласно Регламенту ВСУ, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, при этом не разрешается прерываться на рассмотрение других вопросов.