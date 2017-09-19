Сегодня 19 сентября 2017 года, 11:33

Совет Нацбанка определил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год

Совет Национального банка Украины во время своего заседания принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. Также утверждена смета административных расходов Национального банка на 2018 год.

НБУ планирует и в дальнейшем соблюдать режим инфляционного таргетирования. Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины путем достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве. Сохранение покупательной способности гривны будет происходить благодаря поддержке в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции, которые измеряются индексом потребительских цен.

Траектория целевых показателей для годового изменения индекса потребительских цен определяет постепенный процесс снижения инфляции до уровня среднесрочной цели: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 в.п .; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 в.п.; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 в.п.

Впервые в новейшей экономической истории Украины Совет Национального банка установил ориентировочную поквартальную траекторию прироста инфляции. Предполагается постепенное снижение инфляции до среднесрочной цели 5%. Достижение поставленных инфляционных целей будет способствовать обеспечению ожидаемых темпов роста реального ВВП, которые в соответствии с прогнозными показателями правительства и Национального банка в 2018 году должны ускориться до 3%, а с 2019 года - до 4%.

В пресс-службе регулятора сообщили, что принятию Основных принципов предшествовало их широкое обсуждение в бизнес-сообществе и научных кругах, общественных организациях, экспертной среде. Чтобы обеспечить участникам рынков понятность и предсказуемость монетарной политики, при разработке учли принцип последовательности. С текстом Основных принципов можно будет ознакомиться по ссылке.