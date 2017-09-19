Правительство инициировало изменения в земельных отношениях для объединенных территориальных общин

В Верховном Совете Украины 18 сентября с.г. зарегистрирован правительственный законопроект № 7118 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению земельными ресурсами в пределах территории объединенных территориальных общин».
На данный момент текст законопроекта отсутствует, но Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал его на своей странице Facebook: «Продолжаем работать над децентрализацией. Сегодня правительство внесло в Верховный Совет законопроект, который позволит объединенным территориальным общинам распоряжаться большей частью земли в их пределах».
По словам Владимира Гройсмана, законопроект предоставит новые возможности получить дополнительный доход для более 600 местных объединений. В правительстве ожидают, что народные депутаты поддержат эту инициативу.
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