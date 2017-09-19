Сегодня 19 сентября 2017 года, 10:02

НБУ обязал банки письменно сообщать лицам о признании их связанными с банком

Национальный банк Украины обязал банковские учреждения сообщать физическим и юридическим лицам о признании их лицами, связанными с банком. Банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц.

Предполагается, что это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия приобретения ими статуса связанного с банком лица, сообщают в пресс-службе регулятора.

Кроме того, НБУ уточнил признаки определения связанных с банком лиц. В частности, не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:

- Государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);

- территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);

- международное финансовое учреждение, с которым правительство Украины заключило договор о сотрудничестве, и для которого в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

Также не считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которого установлены привилегии и иммунитеты.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15 сентября 2017 года № 91, которое вступило в силу сегодня.