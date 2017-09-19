Сегодня 19 сентября 2017 года, 10:02

В Львовской области из-за нарушения прав заключенных закрыли изолятор

В результате очередной проверки изолятора временного содержания №2 Главного управления Национальной полиции в Дрогобыче Львовской области прокуратурой выявлены нарушения конституционных прав заключенных. Работа ИВС временно приостановлена, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, во время проверки деятельности заведения в августе этого года выявлен ряд нарушений, в частности, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.

В прокуратуре подчеркнули, что ее сотрудники неоднократно вносили документы прокурорского реагирования, однако недостатки в работе изолятора не были должным образом устранены. Поэтому руководством прокуратуры принято решение о приостановлении деятельности изолятора до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами.