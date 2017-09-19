Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 сентября 2017 года, 10:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В правительстве разрабатывают программу кредитования агропроизводителей

19 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал разработку специальной программы поддержки украинских агропроизводителей со стороны государственных банков путем привлечения инвестиций и внедрения приемлемых условий кредитования.

«Мы собрались за 3 месяца до принятия госбюджета, чтобы мы определились и приняли соответствующую программу, - сказал Владимир Гройсман во время совещания по вопросам кредитования сельскохозяйственных производителей с участием членов правительства, представителей профильных агроасоциаций и руководства государственных банков. - Нам нужно осознать, что речь идет об инвестировании в развитие и экономический рост».

Документ, как ожидается, будет разрабатывать специальная межведомственная рабочая группа, участие в которой примут представители банковского сектора. Рабочую группу возглавит первый заместитель Министра экономического развития Максим Нефедов. Первые результаты работы группы должны быть представлены на рассмотрение правительства до 1 ноября.

Представители банковского сектора согласились на предложение правительства, рассказали о своем видении реализации программ поддержки и заявили о готовности работать с реальным сектором, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?

Два-три месяца

Полгода

Год

Два года

ВС их никогда не рассмотрит

Затрудняюсь ответить

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом