Сегодня 19 сентября 2017 года, 10:02

В правительстве разрабатывают программу кредитования агропроизводителей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал разработку специальной программы поддержки украинских агропроизводителей со стороны государственных банков путем привлечения инвестиций и внедрения приемлемых условий кредитования.

«Мы собрались за 3 месяца до принятия госбюджета, чтобы мы определились и приняли соответствующую программу, - сказал Владимир Гройсман во время совещания по вопросам кредитования сельскохозяйственных производителей с участием членов правительства, представителей профильных агроасоциаций и руководства государственных банков. - Нам нужно осознать, что речь идет об инвестировании в развитие и экономический рост».

Документ, как ожидается, будет разрабатывать специальная межведомственная рабочая группа, участие в которой примут представители банковского сектора. Рабочую группу возглавит первый заместитель Министра экономического развития Максим Нефедов. Первые результаты работы группы должны быть представлены на рассмотрение правительства до 1 ноября.

Представители банковского сектора согласились на предложение правительства, рассказали о своем видении реализации программ поддержки и заявили о готовности работать с реальным сектором, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса.