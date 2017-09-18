Сегодня 18 сентября 2017 года, 18:52

За месяц в портах Крыма зафиксировано 34 грузовых судна-нарушителя

В период с 1 августа по 1 сентября с.г. зафиксировано заход 34 грузовых судов-нарушителей в порты аннексированного Крыма, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В целом этими судами осуществлено 77 заходов в порты Керчь и Севастополь. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 11 - под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания.

В Министерстве напоминают, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 № 255 «О закрытии морских портов».

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АРК и г. Севастополь, рассматриваются как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.