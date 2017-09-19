Для перевозчиков создадут электронный кабинет

В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось публичное обсуждение Концепции электронного кабинета перевозчика. Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что перевод процедур и сервисов в электронную плоскость должно уменьшить уровень коррупции и сделать деятельность Государственной службы безопасности на транспорте более прозрачной.
Создание портала «Электронный кабинет перевозчика» и модернизация «Единой информационной системы Укртрансбезопасности» позволит полностью автоматизировать процесс подачи документов на получение лицензии по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, внесение изменений в действующие лицензии, что уменьшит количество контактов перевозчиков с работниками Укртрансбезопасности.
Ожидается, что «Электронный кабинет перевозчика» станет местом электронного взаимодействия перевозчиков и Укртрансбезопасности, упростит получение лицензий, внесение изменений в лицензии, а в будущем и получения других административных услуг.
Концепция разработана при технической поддержке проекта международной технической помощи «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)».
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